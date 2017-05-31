婦聯會「抵死不從」 內政部：可能年底解散

圖為婦聯會大樓碑文。(圖/本報系資料)

內政部日前再度發函婦聯會要求勞軍捐流向，但婦聯會仍一再迴避，這已是內政部14次發函。內政部次長花敬群今被問及是否以「解散」處理時表示，內政部在有規畫，如果婦聯會仍抵死不從，「確實有可能在年底前撤銷團體」。

民進黨立委賴瑞隆今在內政委員會再度詢問勞軍捐追查進度。賴指出，婦聯會回函仍是定調「年代久遠，無法提供」，且態度強硬，顯見未來將走法律攻防，要求內政部「硬起來」。

花敬群答詢表示，這一次重點並非是否依照民主原則運作，而是基於公益性，應開交代清楚勞軍捐流向。現階段仍針對資料、議題研議，並透過黨產會及國防部等跨部會合作，掌握精確資訊，找到更多佐證資料，再來決定是否進行下一階段處理。

賴則問到，內政部是否評估一個月內撤換負責人。花敬群則說，內政部仍在模擬後續變化、衝擊，以維護公益極大化，當然也有可能撤換負責人。

賴瑞隆表示，政治團體須依據民主原則運作，內政部應認定是否有違反法令、章程、妨礙公益，是否要求撤換負責人，並要求3個月內組織改選，如仍未提供勞軍捐資料，看來年底就可能走到「廢止許可」。

對此，花敬群回應，內政部已在規劃內涵，如果他們真的抵死不從，繼續用過去做法，「確實有可能年底前把團體撤銷。」

(中時)