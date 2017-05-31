中彰投身心障礙者就業博覽會，釋出500個工作

勞動部勞動力發展署中彰投分署就業專家下鄉服務，也為身心障礙者舉辦就業博覽會，方便找工作一次到位。（盧金足攝）

勞動部勞動力發展署中彰投分署號召中彰投三個縣市政府共同辦理「徵薪為您 職得先機－106年身心障礙者就業博覽會」，6月3日在台中世貿中心2館登場。

這次就博會為身心障礙者專門辦理，有40家廠商提供超過500個工作機會，許多優質獲獎企業共襄盛舉，請身障者把握機會、掌握自己的幸福。

中彰投分署表示，今年的身障就博會不同以往之處，除了因應畢業季提供初入社會或轉職的身障者各項就業準備服務及徵才職缺外，首度規劃「工作體驗區」，將門市、房務、清潔、包裝、倉管五個職類的工作實境搬到博覽會中。

讓身障朋友及學生有機會接觸不同職種的工作環境，透過體驗區的實際操作提高對職類認識度及興趣，日後可供其做為工作選擇之參考，甚至帶動該職類的人力投入。

勞動部勞動力發展署中彰投分署長陳瑞嘉表示，體驗區也分享各類工作經過「職務再設計」後的改造案例，讓與會者親身體驗同樣的工作，透過輔具協助或是流程的改變，讓工作過程不受障礙限制，更安全有效率的完成。

此外，現場設置提供職涯探索、履歷健診、產業說明會、剪髮、彩妝等各項就業促進準備活動；職業重建、創業輔導、職業訓練、就業促進工具運用等多項專業引導。

以及庇護工場、職務訓練成果及視障按摩體驗等現場展示宣導，可說資源整合一次到位，希望每位身障朋友都能把握機會，活動當天繳交履歷者還有機會抽中大獎。

今年設攤徵才的40家廠商中，產業別非常多元，含括製造業、批發及零售業、食品業、住宿服務業、餐飲業、醫療保健服務業等等，提供工作職缺由基層的作業員、房務員、餐飲服務員、櫃檯人員、廚房助理、行政人員、站務員、加油員。

另有烘培員、清潔服務員、保全員、門市人員，到中高階職缺的機械繪圖人員、網路工程師、品檢員等職務均有，身障朋友可依個人興趣和專長前往應徵，盡力展現自己的長才，爭取就業機會。

為貼心服務身障朋友，當日分別於台中、彰化、員林及南投定點安排專車接駁，若過去曾至就業中心或台灣就業通網站登記求職者，現場可依廠商履歷要求提供客製化套印服務，減少重覆填寫履歷的困擾；若你想在事前作好準備工作，也可先洽各就業中心身障就服員及地方政府身心障礙職業重建窗口預約接受服務，讓你求職更有力。

(中時)