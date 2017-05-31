楊典忠促中市府做好塑膠袋總量管制

市議員楊典忠（左）今天在市議會中，出示塑膠袋給副市長林依瑩及環保局長白智榮檢查，詢問該種塑膠袋是否可回收？（陳世宗攝）

塑膠袋究竟要不要回收？市議員楊典忠今天在市議會中，針對民眾反映社區大樓資源回收桶不回收塑膠袋，拿去清潔隊也被拒絕！楊典忠說，塑膠袋為台中市應回收的項目之一，實際上卻只回收「乾淨」的塑膠袋，其他骯髒、油污的塑膠袋都被丟入一般垃圾！

環保局長白智榮說，塑膠袋是可以回收的，只要內部東西倒掉再做初步的清洗！塑膠袋是公告應回收項目！對環境生態會造成衝擊！大樓有管理委員會來決定由清潔隊或民間業者來回收！塑膠袋基本上回收，有的清潔隊沒有回收，只要內容物清理掉清潔隊都會回收。

楊典忠說，他認為塑膠袋回收政策不應該被綁架，塑膠袋更不應該送進焚化爐製造更多的戴奧辛，塑膠袋不應該有「乾淨的回收、不乾淨的不收，兩套標準」，要求市府做好塑膠袋控管與總量管制責無旁貸；只有做好塑膠袋源頭管制，才不會讓塑膠袋問題繼續危害台灣、污染空氣、海洋跟土地。

楊典忠表示，105年台中市塑膠袋回收量約2,582公噸，倘若回收量只統計「乾淨」的回收塑膠袋，那麼台中市的塑膠袋使用量可能超過回收量的百倍、甚至千倍；他認為沒有回收的塑膠袋全部都送去焚化爐燒成戴奧辛了，這是非常嚴重的事情！

副市長林依瑩強調，塑膠袋只要清理乾淨後，就可以回收！

(中時)