響應減塑！大潤發7月起停賣購物塑膠袋

大潤發因愈來愈多消費自備購物袋，成為推動7月停賣購物塑膠袋的重要助力。（大潤發提供）

大潤發4月22日世界地球日曾試辦過一日停售塑膠袋活動，消費者反應佳。（大潤發提供）

大潤發為響應綠色減碳，今（31日）宣布領先各大型連鎖通路，7月1日起自主停賣購物用塑膠袋，預估每年可減少730萬個塑膠袋流入市面，等於3萬4000棵綠樹一年的減碳量，比一座大安森林公園一年的減碳效益還多，選在6月8日世界海洋日（World Oceans Day）前實際回應環保署的「減塑」政策，更是別具意義。

大潤發公關郭建志表示，即日起停止進貨購物用塑膠袋，至庫存的袋子賣完為止，6月底前為第一階段宣導期，呼籲消費者忍受一點不方便，「不買塑膠袋、環保下一代」，已做好公告、安排宣導人手，收銀台不主動販售，若有消費者詢問會解說新政策；第二階段自7月1日起，全台22店正式停售塑膠袋，若消費者結帳時有大量商品盛裝需求，會建議選購可重複使用的環保購物袋。

4月22日世界地球日大潤發曾試辦不賣塑膠袋，鼓勵顧客自備環保袋，一天省下2萬個袋子，大多數消費者力挺減塑政策，經內部評估後認為時機成熟，決定提前在7月起全台自主實施。目前新政策已於上周公告於官網，各分店也於入口處、生鮮區或服務台等明顯處進行公告，未來一個月會加派人手於賣場入口處宣導，同時收銀人員在第一線也會加強說明。

環保署提倡「限塑、減塑、無塑」理念，雙北市明年1月起停賣塑膠袋，除大潤發全台22店提早自7月1日起全面停賣購物用塑膠袋，領先響應政策，其他量販超市業者也跟進。

家樂福在新北市從4月份不主動詢問販售，鼓勵消費者自備購物袋或購買環保二次袋，或以賣埸提供的紙箱、市府提供的Rebag替代；北市部份也會朝此方向，先不主動提詢問，建議改用二次袋。

愛買5月20日起已於新北市指定店面實施停售一般購物袋政策，預計單店一年可減少2萬至5萬個塑膠袋，今年也會配合雙北政府政策，陸續對消費者宣導或實施停售方案。

(中時)