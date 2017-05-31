為愛與大S鬧翻 小S：險些斷絕姐妹關係

小S領銜主演《吃吃的愛》，票房開出紅盤。(圖/本報系資料照)

「國際天后」小S，在蔡康永首部執導電影《吃吃的愛》擔任女主角，劇中與林志玲上演姊妹不合戲碼，事後接受專訪時自曝，曾因為某任男友與大S爆發爭持，還差點鬧到斷絕姐妹關係。

小S跟林志玲在《吃吃的愛》飾演一對姐妹，劇中姐姐成為國際巨星，妹妹只是跑龍套的諧星，等到兩人地位平起平坐時，竟引爆沉放在心中多年心結，更差點斷絕姐妹關係，根據《星光雲》報導，這讓小S憶起昔日曾交往過一位男友，不僅工作處處碰壁，還常帶著負面情緒，有次異想天開提議開麵店，小S未經熟慮就答應，大S知情後指責此荒唐舉動，並飆罵「如果妳敢花錢跟他開店，我就在這裡宣布斷絕姐妹關係」，未料此話激怒小S立刻回擊，「妳憑什麼控制我的感情，妳怎麼知道我跟他之間有多相愛」。

不過事隔多年想起這段往事，小S表示這全是大S愛的表現，她更透露每次姐妹吵架，過不了多久就會有一方示好，因此彼此都很在意且需要對方，像劇中冷戰三年不聯絡的戲碼，兩人是無法做到。

(中時電子報)