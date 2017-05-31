傳張小月私信張志軍談兩岸立場 陸委會否認

陸委會主委張小月。(本報系資料照)

由於總統蔡英文上任後，不認九二共識，兩岸關係急凍！日前傳出陸委會主委張小月今年曾透過來往兩岸的友人，私下密信國台辦主任張志軍，表達政府對兩岸關係立場，卻遭張志軍冷回，強調沒「九二共識」就沒有談的空間。今委員會表示，主委張小月鄭重否認透過任何方式，私下以密信向中國大陸國台辦主任張志軍表達對兩岸關係的立場。

蔡政府執政滿一年，兩岸關係降至低點，陸委會主委張小月曾強調，兩岸關係就是兩岸關係，維持區域和平穩定是非常重要的事情。另一方面，張小月表示「我方也不會接受中國大陸對我們的打壓和破壞，該要我們有立場原則的時候，該要表達意見時，我們會堅持該有的立場。」

陸方打壓持續加劇，且不願與台灣恢復溝通。日前傳出張小月在今年農曆年後，曾透過往來兩岸的友人，向張志軍遞信，希望兩岸恢復交流；但遭張志軍冷回「這我都已看了超過10次」，強調沒有「九二共識」就沒有談的空間。

今陸委會回應表示，陸委會主委張小月鄭重否認有透過任何方式，私下以密信向中國大陸國台辦主任張志軍表達政府對兩岸關係的立場。

(中時電子報)