民調施政進步最佳 朱立倫：功在團隊
《遠見雜誌》2017年「縣市長施政滿意度調查」結果今日出爐，其中新北市長朱立倫今年在滿意度、施政分數的進步幅度及不滿意度的降幅都排名全國第二，施政分數也從去年62分提升到67分，是本次調查的最佳進步獎。對此，朱立倫表示，市政工作是延續的，還是一步一腳印從市民關心的建設、工作做起，也強調並非靠市長一人，也是團隊努力，會繼續加油。
朱立倫在調查中，滿意度與施政分數的進步幅度，不滿意度降幅，都排名全國第二，從去年4顆星提高到4.5顆星。另，滿意度也從去年的43％，提升到55％；不滿意度則從去年的37％、降為23％，施政分數則從去年62分提升到67分。
朱立倫受訪時表示，市政工作是延續的，一步一腳印從基層做起，做好所有市民關心的建設、工作，這本來就是應該做的。他也說，這不是靠市長一人，也是全體的團隊，每次民調除對個人是考驗，更重要是團隊努力受到肯定，當然會繼續加油。
(中時)
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