最理想美乳！深田恭子擊敗一票隱奶女星

深田恭子成為最理想美胸女星第一名，曾經以透視水滴奶的長澤雅美（右）僅排第三！（圖／翻攝IG）

日本雜誌《週刊女性》近來公布日本「最理想胸部女星」排行，沒想到很被看好的長澤雅美、綾瀨遙等「隱乳女星」卻沒登上第一名，反而由過去被揶揄是「肥恭」的深田恭子拿下！

深田恭子當年出道時就以著名的「嬰兒肥」走紅，不過近年來她積極改造身形，也曾被懷疑是否「修修臉」，但深田恭子的確越來越性感，就連近幾年推出的寫真集都是叫好叫座，因此這回的美胸評比，她以92票成為冠軍。

第二名則是最近被指人氣下滑的綾瀨遙，而很有料的長澤雅美也拿下第三名，橋本愛實、上戶彩則都緊追在後！深田恭子打敗一票隱乳女星的確讓不少人又驚又喜。

(中時電子報)