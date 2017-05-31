曾說蘇花改2期不符前瞻項目 蕭美琴遭嗆垃圾

花蓮民進黨籍立委蕭美琴（右2）日前說明前瞻基礎建設與花蓮相關項目。(中央社)

蘇花公路坍方中斷，影響旅客往來，引發民怨，蘇花改二期何時做再度引起外界關注。民進黨立委蕭美琴日前曾說蘇花改二期計畫未列入前瞻建設是因為公路不符計畫項目的言論也被網友翻出，網友則在底下大罵「垃圾立委」。

昨天是端午連假最後一天，蘇花公路因落石阻斷無法通行，遊客只能開車改道中橫、南迴公路，交通部啟動「海運疏運機制」透過「藍色公路」來協助疏運。對此，花蓮縣長傅崐萁痛批中央漠視花蓮人，傅崐萁不滿表示「要做所謂前瞻，前瞻花東人連基礎都沒有做，還要談甚麼前瞻，蘇花改二期到底甚麼時候要做，請給花東人民講清楚，不然以後不要再到花蓮來騙票。」

此外，白色正義聯盟也在臉書PO文出「放假的小確幸，卻變成大逃難」一文，並指出8800億未將蘇花改二期列入特別預算，民進黨立委蕭美琴解釋：前瞻基礎建設計畫為特別預算，包含「軌道建設」等，「公路」不符計畫項目。白色正義聯盟諷刺「反正就是要專做『軌道』就對了，這什麼計畫？」

靠傳媒也在臉書表示，都已經亂灑了8800億元，但卻一毛不分給蘇花改2期？「後山鄉親要一條安全回家的路很難嗎?」

對此，網友表示「人民返鄉來往的重要道路，不是基礎建設那什麼才是基礎建設呢?高鐵，台鐵，捷運，輕『鬼』這才是基礎建設嗎」、「既然這麼重要的公路不符合錢沾，那麼有沒有你們這些綠尾也不是那麼重要了，身為花蓮人的我絕對會好好的用選票來慎選」、「垃圾立委，吃好喝好」、「其實也可以做一條輕軌經宜蘭花蓮到台東啊！這樣就可以使用錢沾計畫的經費了」。

有許多網友也到蕭美琴臉書留言，表示「為何錢瞻計畫沒有考量，國道六號到花蓮或是臺中花蓮直鐵？」、「妳下次不用在花蓮選舉了，8800 億只搞軌道交通，一毛錢也沒有放在花蓮，可以不必佔著茅坑不拉」、「花東人返鄉之路不該這樣的」、「還在搞啥輕軌，花東人連一條像樣且安全回家的路都沒有」。

(中時電子報)