MiLB》張育成敲第10轟 朱立人上演單場雙響炮
效力印地安人2A(亞克朗橡皮鴨)的張育成與海盜隊2A(艾頓那曲球)的張進德，兩兄弟今又在場上再度碰頭，張育成展現長打火力，4打數2安打，包含1發全壘打，本季第10轟出爐，可惜張進德還是找不到打擊手感，僅靠保送上到壘包。
張育成今擔任球隊第7棒，雖然前兩打數沒有安打，但在第7局得點圈有人適時敲安，率隊扳平比數，第9局球隊又陷入落後，張育成又站出來轟出本季第10轟，再度讓球隊追平，單場4打數2安打，打擊率升至1成99，在小聯盟東方聯盟全壘打排行榜並列第4。
至於張進德，20日傷癒復出後，始終還是找不到手感，此役賽前28打數僅敲2安，今又3支0安打未開張，僅靠2次保送上到壘包，打擊率跌到0.069不到一成。
另外效力印第安人1A(湖郡船長)的朱立人，今球隊與藍鳥1A(蘭辛螺絲釘)交手，朱立人擔任球隊捕手扛下第3棒，單場3打數2安打，轟出單場雙響炮，打下4分打點，率隊終場贏得勝利，打擊率來到2成94。
(中時電子報)
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