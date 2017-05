二戰傳奇「曼菲斯美女」轟炸機 明年將修復展出

美軍於二戰期間的傳奇轟炸機「曼菲斯美女號」。(圖/美聯社)

據美聯社(AP)報導,第二次世界大戰期間,唯一一架值勤25次、卻能全身而退的B-17空中堡壘轟炸機(B-17 flying fortress),也只有電影《英烈歲月》(Memphis Belle)中那架曼菲斯美女號(Memphis Belle)。從1942年投入服役開始,經歷對法、德兩國多次轟炸任務後,於1943年5月17日出發前往德國基爾(Kiel)轟炸前決定,若平安返航,即將此機光榮退役,而在全體隊員努力下,成功地完成任務並安全返回基地。如今在退役滿75週年前夕,美軍召集志工協助,加快對「曼菲斯美女號」的翻修進度,將在2018年5月於美國國家空軍博物館(National Museum of the U.S. Air Force)展出,讓外界再次一睹傳奇的英姿。

這架被暱稱為「曼菲斯美女」的B-17轟炸機,於1942年9月出廠、交付美軍第91轟炸大隊使用。該大隊於二戰期間常駐於英國,專責執行對納粹(Nazi)統治領域,如法德等地的轟炸任務,於1942年時,全隊擁有35架轟炸機、48名飛行員和1800多名士官兵。然而,主飛「曼菲斯美女號」的飛行員、正是以上校退役的王牌飛行員羅伯特摩根(Robert K. Morgan),他個人共駕駛B-17轟炸機完成29次任務,除了其中4次、其餘的資歷全部來自美女號。

1943年6月完成任務返航的曼菲斯美女號轟炸機。(圖/美國空軍)

1943年6月份完成最後一次任務後,返回英國基地的「曼菲斯美女」轟炸機。(圖/美國空軍)

二戰期間,專門負責駕駛「曼菲斯美女」轟炸機的飛行員摩根。(圖/美聯社)

負責駕駛「曼菲斯美女」轟炸機的美軍第91轟炸大隊成員合影。(圖/美聯社)

B-17 MEMPHIS BELLE.. 1943 ORIGINAL 8TH AIR FORCE MOVIE

不過很可惜的是,美女號退役後並未得到妥善保存,長時間放置於田納西州孟斐斯(Memphis)博物館外展覽,受到風吹日曬雨淋,造成表面大面積剝落和退色,讓昔日的風采逐漸被消磨殆盡。如今空軍博物館宣布,明年除了展出修復後的美女號外,還將同時展出當年甘迺迪總統(John F. Kennedy)的專用座機,以及萊特兄弟(Wright brothers)早年所發明的飛機型號。

(中時電子報)