二戰傳奇「曼菲斯美女」轟炸機 明年將修復展出
據美聯社（AP）報導，第二次世界大戰期間，唯一一架值勤25次、卻能全身而退的B-17空中堡壘轟炸機（B-17 flying fortress），也只有電影《英烈歲月》（Memphis Belle）中那架曼菲斯美女號（Memphis Belle）。從1942年投入服役開始，經歷對法、德兩國多次轟炸任務後，於1943年5月17日出發前往德國基爾（Kiel）轟炸前決定，若平安返航，即將此機光榮退役，而在全體隊員努力下，成功地完成任務並安全返回基地。如今在退役滿75週年前夕，美軍召集志工協助，加快對「曼菲斯美女號」的翻修進度，將在2018年5月於美國國家空軍博物館（National Museum of the U.S. Air Force）展出，讓外界再次一睹傳奇的英姿。
這架被暱稱為「曼菲斯美女」的B-17轟炸機，於1942年9月出廠、交付美軍第91轟炸大隊使用。該大隊於二戰期間常駐於英國，專責執行對納粹（Nazi）統治領域，如法德等地的轟炸任務，於1942年時，全隊擁有35架轟炸機、48名飛行員和1800多名士官兵。然而，主飛「曼菲斯美女號」的飛行員、正是以上校退役的王牌飛行員羅伯特摩根（Robert K. Morgan），他個人共駕駛B-17轟炸機完成29次任務，除了其中4次、其餘的資歷全部來自美女號。
不過很可惜的是，美女號退役後並未得到妥善保存，長時間放置於田納西州孟斐斯（Memphis）博物館外展覽，受到風吹日曬雨淋，造成表面大面積剝落和退色，讓昔日的風采逐漸被消磨殆盡。如今空軍博物館宣布，明年除了展出修復後的美女號外，還將同時展出當年甘迺迪總統（John F. Kennedy）的專用座機，以及萊特兄弟（Wright brothers）早年所發明的飛機型號。
(中時電子報)
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