蘇花坍方民怨炸鍋 羅智強：因蔡政府如無政府狀態

蘇花公路29日因落石影響，封閉蘇澳至東澳段。。（圖／公路總局提供）

連日降雨後，蘇花公路再度崩坍路斷。由於30日適逢端午連假收假，眾多民眾不得不改道而行，有人說自己「被迫」環島了，還有人說這是史上最多台灣人同時「環島」的一天。

蘇花公路坍方不是新聞，但為何這次惹得民眾沸騰？前總統府副秘書長羅智強指出關鍵：蘇花公路坍方，在天災部分，非人力所能控。但坍方後蔡政府如進入「無政府狀態」，任由民眾堵塞於途，才是民怨激憤的原因。

羅智強在臉書撰文指出，「呂秀蓮説：『台灣會亡在小英手裡。』；朱高正説：『3到5年內台灣將發生動亂。』，在一年前，大家會覺得這些話是危言聳聽，但現在呢？」

羅智強說，這一年來，台灣陷於內外交迫。於內，只有在清算異己、分贓資源時，看得到蔡英文的勇健。但真要她擔起領導責任，治理萬端國政時，她就神隱起來。

就以蘇花公路坍方，阻斷返鄉路一事來説，在天災部分，非人力所能控。但坍方後蔡政府如進入無政府狀態，任由民眾堵塞於途，才是民怨激憤的原因。

於外，馬政府八年掙來的國際空間，蔡英文一年玩完。國際民航組織、世界衛生大會，相繼被踢了出去。

蔡英文悲壯地說，不會在壓力下屈服；衛福部長陳時中則嗆，要比看看誰的氣長。無計可施的蔡政府，只能從總統到官員，從上下到進行阿Q大賽。

蔡英文還有三年任期，但台灣，經得起這三年的折騰嗎？

(中時電子報)