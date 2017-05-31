被冤枉酒駕 老虎伍茲酒測值為0

41歲的老虎伍茲已顯得有些滄桑。(美聯社資料照)

高球巨星老虎伍茲30日傳出涉嫌酒駕被逮捕，他澄清自己並沒有喝酒，根據外媒31日取得的佛州警方紀錄，伍茲所言為真，他當時吹氣的酒測值為0。雖然伍茲沒有酒駕，但他坦承服用處方藥，依然涉嫌在藥物影響下開車(DUI)。

警察指出伍茲被發現時居然在車內昏睡，他受檢時反應遲鈍、口齒不清，也不知自己身處何方，顯然因服藥而神志不清。不過警方也表示伍茲始終很合作，對於服用藥物與止痛藥也坦承不諱，整起事件並非媒體前日報導的酒駕。

●酒後不開車，安全有保障

(中時電子報)