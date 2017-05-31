淡水清水祖師繞境 警消查獲近1噸爆竹
(11:59更新內文)險些炸翻淡水！淡水清水巖清水祖師爺繞境活動昨天熱鬧舉行，警消昨晚9時許接獲檢舉，於淡水老街上查獲繞境民眾以貨車違規儲存爆竹煙火量近1公噸，警消表示，將依違反爆竹煙火製造儲存販賣場所設置及安全管理辦法，開罰6萬元至30萬元罰金。
新北市政府消防局第三救災救護大隊表示，昨晚共查出違規儲存爆竹煙火量942公斤，其中有標示的爆竹煙火總火藥量總重量達852.8公斤，未標示的爆竹煙火總重量120.12公斤，數量之多，一旦同時引燃，後果不堪設想，後續將依違反爆竹煙火製造儲存販賣場所設置及安全管理辦法第18及19條規定開罰。
不願具名的消防員表示，根據過往經驗，１噸的爆竹煙火若同時引爆，爆炸威力之強，恐讓30平的2樓平房瞬間夷為平地，且方圓百米內的人和建物都有可能遭煙火波及。
(中時)
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