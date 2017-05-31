世大運》跆拳道測試賽 中華隊積極備戰

桃園巨蛋將在1日起舉辦世大運測試賽，市長鄭文燦致贈中華隊加菜金。(黃邱倫攝)

台北世大運即將在8月19日登場，整修過後的桃園巨蛋將在6月1日至4日舉辦跆拳道測試賽，中華隊已提前進駐適應場地，正在積極備戰中，中華隊總教練李佳融表示，全隊士氣正旺，有信心在世大運拿到好成績。

台北世大運中華跆拳道代表隊隊長莊佳佳(左)有信心奪取佳績。(黃邱倫攝)

桃園市長鄭文燦31日前往桃園巨蛋視察整修過後的桃園巨蛋，非常滿意新增設的3758位活動座椅，尤其是看到只需2分39秒就能收納的活動座椅更是稱讚不已，同時也鼓勵中華跆拳道代表隊能在幾乎是全新桃園巨蛋舉辦的測試賽取得佳績，並且致贈代表隊2萬元加菜金。

李佳融說，中華隊在29日就提前來到這裡集訓，整座場館煥然一新，不論是正式比賽場地、熱身場地以及周遭環境都非常完善。目前全隊除了幾位選手有傷在身外，其他選手都已做好備戰。

奧運國手、世大運中華隊隊長莊佳佳表示，很開心台灣能夠第一次舉辦如此盛大的國際賽，身為中華隊選手與有榮焉，期盼能在世大運替台灣留下金牌，但在世大運之前還要先參加世錦賽，所以這兩場大賽都會全力以赴爭取佳績。

(中時電子報)