化學廠50公噸煤油流進後勁溪 今進行吸油清汙

和桐化學仁武廠派員進河道清汙並更換在後勁溪設置的攔油索。(環保局提供)

高雄和桐化學仁武廠昨天上午疑因生產正烷烴製程中使用的原料煤油貯槽溢位計故障，導致大量煤油洩漏到後勁溪，環保局今天監督和桐化學人員進行清汙動作，和桐派16名人員穿青蛙裝進入河道內用吸油棉把油吸上來，同時繼續更換欄油索，預計清除作業將到下午為止。

高雄和桐化學仁武廠大量煤油洩漏到後勁溪，估計洩漏量達50公噸，環保局在接獲通報後，廠方已經採取緊急應變措施，包括煤油貯槽完成止漏、修復溢位計、在後勁溪設置攔油索並清除、派槽車將洩漏煤油抽除處理等。

高市環保局土壤及水污染防治科科長謝輔宸說，和桐化學仁武廠昨天在後勁溪設置5條攔油索，經過一夜後，今天陸續更換5條攔油索，和桐化學人員共16名也穿著青蛙裝直接進入河道內清汙，將持續用吸油棉把洩漏的油吸上來，整個作業目前仍在持續進行中，希望盡快完成清汙作業。

(中時)