你會幾項？「稱職觀光客照」必拍5招
出遊、拍照、打卡，攝影是現代旅遊的重要一環，紀錄旅途的每一場回憶。除了有各式專業攝影教學如何拍出大片感、如何拍出美照，有網路插畫家就繪出「如何拍出稱職的觀光客照」，喜歡拍照的你，快來看看自己最常使用哪幾項擺拍姿勢。
網路插畫家A RAY近日分享「如何拍出稱職的觀光客照」，繪出觀光客與欄杆、樹木、噴水池、大海、花朵合照等5種拍照場景技能，如與欄杆合照必須將雙手擺在欄杆上，營造出享受風吹的海港漂泊感；與樹合照時，可把雙手放在頭後方或躲在樹木後方，呈現以大地為家的自在感和穿梭林間的神秘感。
此外，與噴水池、花海合照時，側坐在地可營造出從容不迫的輕鬆感；以大海為背景合照時，雙手與嘴吧同時打開也是必要技巧，更可以適時搭配轉圈圈，像似擁抱大海、朝向大海吶喊。有網友留言表示，「這個好熟眼，當年我爸媽都是這樣拍照的」、「學起來」、「不用想姿勢想半天了」。
(中時電子報)
關鍵字：大海
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