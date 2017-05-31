NBA》洗刷恥辱 救贖之戰即將到來
去年勇士在3比1的聽牌優勢下竟然連吞3場敗戰而無緣衛冕，本季捲土重來，再次與騎士於總冠軍賽狹路相逢，身為兩屆例行賽MVP得主的史提芬柯瑞，能否在即將到來的救贖之戰洗刷恥辱，全世界NBA球迷都在關注中。
史提芬柯瑞去年季後賽首輪與火箭的第一場比賽就受了傷，但他不願放棄而帶傷上陣力戰到底，然而就在總冠軍系列賽的最後3場比賽陷入低潮，眼看著冠軍獎盃擦身而過，他也背負著敗戰罪人的罵名。
本季勇士獲得杜蘭特加盟，柯瑞的發揮空間雖然受到壓制，但經過磨合後勇士的整體戰力提升一大截，季後賽橫掃拓荒者、爵士與馬刺，取得創紀錄的12連勝。柯瑞的場均28.6分、5.6助攻，投籃命中率50.2%，三分球投籃命中43.1%，比起例行賽的場均25.3分來得出色，甚至失誤次數也更少。
狀況調整到最佳的柯瑞，期盼能在總決賽挽回顏面，但橫梗在前的大石頭是詹姆斯、厄文與洛夫等人領軍的騎士軍團，4場勝利的救贖步伐就在半個月後揭曉。
(中時電子報)
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