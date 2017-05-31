勞權組織調查伊凡卡品牌陸代工廠 1人被捕2人失蹤

伊凡卡品牌4月在中國獲得商標權。(圖/美聯社)

美國非營利機構「中國勞工觀察」(China Labor Watch)日前派3名中國籍的調查員，到美國第一千金伊凡卡品牌於中國的代工鞋廠進行調查，不久後3人便失去音訊，其中一名調查員的妻子在30日接到中國警方的通知，表示該男子因非法監視遭捕，另外兩名調查員則仍是音訊全無。

據《美聯社》報導，中國男子華海風(音譯，Hua Haifeng)的妻子表示，30日下午接到中國警方的電話，表示華海風因非法監視被拘捕，還告訴她不需要知道太多細節，只需要知道她沒有辦和華海風見面、說話或金錢往來。

中國勞工觀察組織的執行長李強則表示，他自上個周末開始便和華海風以及另外2名調查員李照(Li Zhao)和蘇恆 (Su Heng)失去聯繫，他認為目前仍失蹤的兩人應該是被警方或工廠扣留，才導致雙方失聯。他也表示過去17年以來，該組織致力於調查世界各大品牌的勞動環境，來改善勞工的處境，但從未受到中國國家安全組織這種程度的關切，過去面臨的僅是調查員被工廠趕出，或是警方短暫的拘留。

這次3人調查伊凡卡品牌的代工鞋廠是位於江西的贛州華建國際鞋城公司，該工廠每年為伊凡卡品牌生產約1-2萬雙鞋子，同時也為其他國際知名品牌代工，其中一名調查員李照從今年4月份起，以臥底身分在該工廠內工作，該工廠發言人周二對此表示，因正逢端午節，需要到隔天才有辦法查證。李強則表示李照握有該鞋廠工作時數超過18個小時、薪水低於法定標準、實習生可能遭濫用的紀錄。

中國勞工觀察組織在去年曾揭露了迪士尼(Walt Disney Co.)在中國深圳玩具廠的違法勞動行為，使該廠停工，他們也曾報導知名南韓科技品牌三星(Samsung)雇用童工，並且花了多年調查美國科技品牌蘋果(Apple Inc.)在中國的工廠。

伊凡卡的品牌則是拒絕為此事回應，品牌總裁柯林(Abigail Klem)僅表示，公司有要求代工廠提供合法的執照，該工廠都符合目前的法律規範，並維持在可以接受的勞工工作條件下。伊凡卡的品牌自川普上任以來，就在有潛在利益衝突的疑雲下備受外界矚目，儘管她隨後也退出經營團隊，僅保留重大否決權，但在4月習川會之後，該品牌就獲得的中國商標權，時間點的巧合也曾引發外界質疑。

(中時電子報)