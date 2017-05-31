炒股失利涉洩密圖利 調查官楊肇忠判3年2月

股票上櫃公司群聯涉財報不實，檢調去年8月搜索前，發現群聯股票及認售權證竟大量異常放空交易，調查局查出「自家人」北機站調查官楊肇忠，事先洩漏搜索訊息給股市作手鄧福鈞，大量放空股票，案經台北地院今(31)日審結，楊肇忠依圖利、洩密兩罪判刑3年2月，褫奪公權2年；鄧福鈞依內線交易罪判刑2年。

去年8月5日，檢調懷疑全球前兩大快閃記憶體(Nand Flash)IC控制晶片商群聯電子，涉嫌作假帳，當日指揮調查人員大動作搜索群聯等公司。但在搜索前，群聯股票和認售權證卻發生大量被放空，並在股價下跌後回補獲利的異常交易狀況，檢調展開清查，發現曾是「調查員改革協會」發起人之一的楊肇忠，涉將搜索訊息洩漏給鄧。

起訴指出，楊肇忠因2014年操作股票當沖交易虧損千萬元，前年8月楊為籌措交割股款，偷看同事偵辦的案卷筆錄，獲悉鄧福鈞電話，陸續向鄧借得110萬元。

去年6月8日，特偵組指揮北機站搜索中信金總部，楊得知將搜索長虹建設，他執行搜索中信金總部時，先透過手機在盤前以每股60元融券賣出長虹股票1張，開盤後再以每股58.5元融資買回，當沖交易獲利1500元，另賣出證券投資信託基金。

去年8月5日竹檢召開搜索群聯案的勤前會議期間，楊主動以LINE傳訊給鄧「不要碰IC設計」，鄧反問「？」楊則回「不方便說」。鄧福鈞追問「不要碰聯？」、「不要碰群？」，楊肇忠則傳「右手摸腦袋吐舌頭冒汗」的饅頭人貼圖，暗示鄧不要碰群聯，會議結束後再傳訊息給鄧「不要碰就對了」。鄧隨即融券賣出群聯股票170張，獲利1104萬元，鄧、楊2人案發後已分別繳回犯罪所得1104萬元、1500元。

(中時)