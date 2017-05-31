炒股失利涉洩密圖利 調查官楊肇忠判3年2月
股票上櫃公司群聯涉財報不實，檢調去年8月搜索前，發現群聯股票及認售權證竟大量異常放空交易，調查局查出「自家人」北機站調查官楊肇忠，事先洩漏搜索訊息給股市作手鄧福鈞，大量放空股票，案經台北地院今(31)日審結，楊肇忠依圖利、洩密兩罪判刑3年2月，褫奪公權2年；鄧福鈞依內線交易罪判刑2年。
去年8月5日，檢調懷疑全球前兩大快閃記憶體(Nand Flash)IC控制晶片商群聯電子，涉嫌作假帳，當日指揮調查人員大動作搜索群聯等公司。但在搜索前，群聯股票和認售權證卻發生大量被放空，並在股價下跌後回補獲利的異常交易狀況，檢調展開清查，發現曾是「調查員改革協會」發起人之一的楊肇忠，涉將搜索訊息洩漏給鄧。
起訴指出，楊肇忠因2014年操作股票當沖交易虧損千萬元，前年8月楊為籌措交割股款，偷看同事偵辦的案卷筆錄，獲悉鄧福鈞電話，陸續向鄧借得110萬元。
去年6月8日，特偵組指揮北機站搜索中信金總部，楊得知將搜索長虹建設，他執行搜索中信金總部時，先透過手機在盤前以每股60元融券賣出長虹股票1張，開盤後再以每股58.5元融資買回，當沖交易獲利1500元，另賣出證券投資信託基金。
去年8月5日竹檢召開搜索群聯案的勤前會議期間，楊主動以LINE傳訊給鄧「不要碰IC設計」，鄧反問「？」楊則回「不方便說」。鄧福鈞追問「不要碰聯？」、「不要碰群？」，楊肇忠則傳「右手摸腦袋吐舌頭冒汗」的饅頭人貼圖，暗示鄧不要碰群聯，會議結束後再傳訊息給鄧「不要碰就對了」。鄧隨即融券賣出群聯股票170張，獲利1104萬元，鄧、楊2人案發後已分別繳回犯罪所得1104萬元、1500元。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。