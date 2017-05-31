這款毒品超可怕　死亡率比搖頭丸、K他命高10倍

蕭開平強調，2012~2015年共有50人因使用合成卡西酮類毒品而死亡，今年1~5月則已超過60人，預計全年將突破120人。（倪浩倫攝）

合成卡西酮類包裝成咖啡包、奶茶包、餅乾或糖果，藉此躲避警方查緝並降低使用者戒心。（倪浩倫攝）

合成卡西酮類包裝成咖啡包、奶茶包、餅乾或糖果，藉此躲避警方查緝並降低使用者戒心。（倪浩倫攝）

國內常傳毒品竄市、濫用毒品猝死的事件，然而毒梟持續推出新興毒品。衛福部食藥署表示，現有一種新興毒品「合成卡西酮類」，常包裝成咖啡包、奶茶包、餅乾或糖果，今年至今已60人因此死亡。專家強調，該毒品毒性高，劑量僅需K他命、搖頭丸的1／10便會致死，提醒民眾務必遠離毒品、珍惜生命。

食藥署表示，近年來在檢警送驗的毒品案件中，新興毒品佔比不斷攀升，其中更以坊間俗稱「浴鹽」的合成卡西酮類佔最大宗。食藥署管制藥品組簡技簡希文表示，根據統計，從2010年的0.4％，到了2016則增至14.2％，7年來狂增35.5倍，相當令人憂心。

法務部法醫研究所組長蕭開平說，合成卡西酮類有相當多的衍生毒品，包括警調常檢出的「喵喵」（又稱巧茶）；他強調，合成卡西酮類會讓體內多巴胺、血清素作用異常，讓身體同時產生興奮感和幻覺，前者會讓心臟負荷不了而導致猝死，後者則會造成自殺或他殺的悲劇。

統計顯示，因使用合成卡西酮類致死的案件，2012~2014年共有14件，但到了2015年更直接增至36件；蕭開平說，今年還沒過一半，就已有60人因服用合成卡西酮類毒品而死亡，預計今年將突破120人；不同於坊間常見的K他命、搖頭丸、海洛因等毒品，使用劑量約100單位便會致死，但合成卡西酮卻僅要100單位便有致死可能，死亡率幾乎是是其他毒品的10倍。

蕭開平坦言，合成卡西酮類的死亡劑量是透過觀察得來，「目前藥典裡面，並沒有紀載其確切死亡劑量」，也因此呼籲年輕學子，不要用自己的身體和健康，來當毒梟的白老鼠，「你如果繼續服毒，遲早有一天到我這裡，成為藥典裡的統計數據之一」。

簡希文說，毒梟常將合成卡西酮類包裝成咖啡包、奶茶包、餅乾或糖果，來躲避警方查緝並降低使用者戒心，但也常把合成卡西酮類和其他毒品「混著用」或「配酒服用」，均會再度增加死亡風險。

〈喝酒過量，有害健康〉

〈珍惜生命，拒絕毒品〉

(中時)