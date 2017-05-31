藍委：賀陳旦下台 蘇花改納前瞻

端午節連假蘇花公路坍方斷線，影響眾多旅客返家，藍委諷刺是突然「被環島」。國民黨團書記長王育敏表示，交通部長賀陳旦過去在好幾次重大事件神隱，這次蘇花斷線人又不見，政府傳出7月要改組，賀陳旦愧對職守應該要下台。

國民黨立委徐榛蔚表示，花東民眾要一條安全回家的路很難嗎？蘇花公路一斷線就要自動開啟「環島模式」，徐呼籲應把「蘇花改二期」納入前瞻基礎建設計畫，應儘速規劃。

國民黨團總召廖國棟表示，蘇花公路已經功成身退了，蘇花公路作為觀光道路就可以了，東部需要安全的道路就是蘇花高速公路，花東人對這條路的期待非常高，偏偏這項工程卻不列在前瞻之中。

(中時)