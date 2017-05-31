2公尺綠鬣蜥雨中消暑 嚇壞機車騎士

2公尺長綠鬣蜥暫時被安置在消防隊上。（廖素慧翻攝）

2公尺大尾「酷斯拉」在雨中散步兼消暑，有民眾騎機車看到，大吃一驚，險些滑倒，趕緊找人通報119，消防人員到場捕抓這隻綠鬣蜥，暫時安置嘉義市後湖消防分隊，以免牠淋雨太久會感冒，且有傷及民眾之虞。

一位男騎士昨天大雨滂沱中，騎機車途經嘉義市忠孝北街一處社區，驚見「酷斯拉」在雨中蹓躂、閒晃，他吃驚之餘，趕緊閃避，見牠躲進附近一處民宅花圃，他通知屋主，屋主趕緊通報119後，2人在一旁警戒，直呼好嚇人，後湖消防隊獲報趕到現場，赫然是超大的蜥蜴。

消防隊員何季蒼及役男林奕達戴上手套利用網子，合力追捕，由於牠東躲西藏，與人玩捉迷藏，且有攻擊性，2員合力花了近20分鐘才逮到，帶回隊上安置，今天通知市府建設處農牧科處理。

後湖消防隊指出，這隻蜥蜴疑似被人棄養，約2公尺長，經比對應屬美洲鬣蜥又名「綠鬣蜥」，是生活在樹上的大型蜥蜴，壽命可長達10年以上，幼年時以昆蟲或小動物為食，成年後改以植物的葉、嫩芽、花、果實為食物，為日行性爬蟲類。

(中時)