2公尺綠鬣蜥雨中消暑 嚇壞機車騎士
2公尺大尾「酷斯拉」在雨中散步兼消暑，有民眾騎機車看到，大吃一驚，險些滑倒，趕緊找人通報119，消防人員到場捕抓這隻綠鬣蜥，暫時安置嘉義市後湖消防分隊，以免牠淋雨太久會感冒，且有傷及民眾之虞。
一位男騎士昨天大雨滂沱中，騎機車途經嘉義市忠孝北街一處社區，驚見「酷斯拉」在雨中蹓躂、閒晃，他吃驚之餘，趕緊閃避，見牠躲進附近一處民宅花圃，他通知屋主，屋主趕緊通報119後，2人在一旁警戒，直呼好嚇人，後湖消防隊獲報趕到現場，赫然是超大的蜥蜴。
消防隊員何季蒼及役男林奕達戴上手套利用網子，合力追捕，由於牠東躲西藏，與人玩捉迷藏，且有攻擊性，2員合力花了近20分鐘才逮到，帶回隊上安置，今天通知市府建設處農牧科處理。
後湖消防隊指出，這隻蜥蜴疑似被人棄養，約2公尺長，經比對應屬美洲鬣蜥又名「綠鬣蜥」，是生活在樹上的大型蜥蜴，壽命可長達10年以上，幼年時以昆蟲或小動物為食，成年後改以植物的葉、嫩芽、花、果實為食物，為日行性爬蟲類。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。