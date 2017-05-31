5月31日中視午間新聞搶先看 蘇花公路修5個月 縣長怒轟

蘇花公路修5個月 縣長怒轟 │中視午間新聞搶先看

蘇花公路「修5個月」居民叫苦.縣長怒轟

蘇花公路坍方，許多遊客受困在「後山」，花蓮縣長傅崐萁痛批，蔡英文及交通部長賀陳旦未到花蓮關心，現在評估要完全復原，工期需要5個月，居民叫苦連天

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遶境誤認「別人亂入」警局前陣頭鬥毆濺血

新北市淡水祖師廟繞境活動，昨天發生鬥毆事件！兩派人馬疑似因為穿著的衣服顏色不同，以為不同陣頭亂入，發生口角鬥毆，三人受傷，最後警方噴辣椒水，把鬧事民眾帶回偵辦。

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梅雨週五到! 彭啟明:恐有「易致災天氣」

周五開始，鋒面系統要南下接近了，符合典型梅雨鋒面的態勢，很有機會有較劇烈的雨勢發生；氣象專家彭啟明提醒， 接下來是屬於易致災的天氣， 脆弱敏感區域要加強防範。

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(中時電子報)