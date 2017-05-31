嘆談新戀情像殺人放火 陳艾琳疑認愛
藝人陳艾琳日前結束和MP魔幻力量前鼓手阿翔2年多婚姻，被外界質疑她離婚是為了扶正小王Alex，即使她澄清對方不是小王，強調兩人是好友，仍被認為有婚外情，不過30日她再度發文，疑似承認和Alex的戀情，讓外界霧裡看花。
陳艾琳和同是《大學生了沒》班底Alex私交甚密，阿翔更爆料她婚後出軌，她只好在臉書澄清和Alex只是好友，但又表示對方不介意她是個失婚婦女，30日深夜，她又在臉書抒發長文，感嘆以為自己總算解套了，卻又不斷有新的困擾。
「即便是談了新的戀愛，都像是殺人放火一樣十惡不赦」，疑似承認和Alex的戀情，但得不到祝福的人生，讓她因此做各種惡夢，「如今，我的感情也正一次次的受創著，不光來自於戀愛這樣的感情，也來自於這個社會和媒體從未站在我的立場，從未聽過我內心真正的聲音，而下的定論、而給的留言。」她也只能自我調適，想盡辦法替自己療傷。
(中時電子報)
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