胎壓偵測連結雲端 隨時監控防爆胎

為有效降低輪胎爆胎引發的意外，業者推出胎壓偵測器連結雲端，可隨時掌控輪胎狀況。(林欣儀攝)

車輛行駛中如果爆胎了怎麼辦？為有效降低輪胎爆胎引發的意外，並確實保障民眾安全，業者特別推出「大型車輛專用胎壓偵測器」，並且連結到雲端，只要下載其APP，在距離該車輛30公尺內，都可即時了解車輛胎壓情況。

業者黃全偉指出，目前胎壓偵測器在大型車輛的使用上普及率不到1％，但根據高公局統計，2009至2015年間，超過7成的國道事故都是爆胎所引起，且其中高達8成為貨車、大客車與聯結車。

為減少爆胎引發的事故造成遺憾，黃全偉說，幾年前引進FOBO Ultra TPMS，其可連結雲端系統，24小時不間斷的監控特性，儘管在不發動車輛的狀態下也能持續偵測胎壓，每15秒上傳雲端系統，可隨時掌控輪胎狀況，不必等到發生問題才知道。

黃全偉強調，有了這套胎壓偵測連結雲端的系統，企業也能統一做內部車隊管理，而為解決傳統侷限性，目前還增加雲端後台和物聯網的建置、手機以及電腦監控多台車輛及6輪到46輪超大型車輛專用胎壓偵測系統、嵌入式及手機配對鎖定雙重防盜裝置等設計。

(中時)