NBA》追隨喬丹腳步 詹皇退休後當球隊老闆？

詹姆斯透露退休後渴望擁有NBA球隊。(美聯社資料照)

根據美國媒體報導，騎士頭號球星詹姆斯透露退休後將追隨偶像「籃球之神」喬丹的腳步成為球隊老闆。

喬丹堪稱為NBA的傳奇人物，他不但在球場上帶領公牛完成2次三連霸，手中握有6枚冠軍戒，退休後沒有成為教練，反而成為經營者，如今是黃蜂隊的大老闆，而且還因為同性戀法案而正面槓上夏洛特市政府。

視喬丹為偶像的詹姆斯，積極追隨著「籃球之神」的腳步，目前旗下不但擁有基金會，更有娛樂公司，但他最大目標就是擁有一支NBA球隊。

詹姆斯表示，「擁有NBA球隊是我下一個目標，因為我喜歡將特定的人擺放在不同位置，然後賦予權力和義務，這會是非常具有挑戰和很酷目標。」

(中時電子報)