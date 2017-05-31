中樂透的關鍵？台彩報你知

台彩董事長薛香川不斷引進創新觀念，帶動話題、刺激買氣。(照片/鄭心芸攝)

台彩自96年1月開始接手發行公益彩券至今年5月16日為止，已經誕生出326位億元中獎人。究竟怎麼做才能增加中獎機會？台彩董事長薛香川根據內部數據分析資料指出，有三大關鍵。

薛香川說，中獎人的特性有三：一是每期都會買；二是用電腦選號，根據台彩統計，70%的中獎人都沒有傷腦筋自選投注號碼，而是以電腦選號就中了大獎；三是金額多介於100-200元之間，例如有位中獎人在開獎前一天買了100元彩券，隔天又到另外一家經銷商買了100元彩券，結果就中獎了，顯示投注金額並不用太多，也有機會獲得幸運之神的眷顧。

有買就有希望，薛香川舉例，有位中獎人原本都不買公益彩券的，因為他認為中獎機率渺茫，常常勸周遭朋友不要花錢買彩券。不過，這位中獎人的爸爸、媽媽卻是每期都會買公益彩券，恰好雙親有一次沒空去買，便叫兒子去買，他自己也順便買了一張，結果就中了4.9億元頭彩。

此外，薛香川表示，台灣人很善良，多數中獎人都會捐款，幫助社會弱勢族群。也正因為公益彩券彰顯出公益價值與形象，吸引了許多中產階級願意去買彩券，正如同薛香川所倡導的「買彩券，做公益，積功德」之理念，讓台彩自96年發行公益彩券以來，從每年600-700億元的規模，從103年起，每年能夠維持1300多億元的銷售成績。

除了凸顯彩券的公益功能之外，薛香川認為，台彩也必須要有所變，業績才能有所斬獲。包括：一是組織調整，將原為同一單位的刮刮樂與電腦立即型彩券分為兩個單位，除了分散風險，也讓兩單位根據各自的產品屬性，發揮最大效能；二是要有創新觀念，例如春節加碼大樂透100組百萬元獎號、端午加開獎項10碼中6碼等等，透過增加獎項，吸引買氣；三是靈活的行銷策略，例如由名導演吳念真與已故藝人豬哥亮攜手合作拍攝台彩廣告，引發行銷話題不斷。

(中時電子報)