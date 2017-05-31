苗縣議會定期會報到 議長會期內能否出席受矚
苗栗縣議會第18屆第5次定期大會，31日上午辦理議員報到並召開籌備會議，動向備受矚目的議長游忠鈿未報到，議長夫人張淑芬也因受風寒，表示近日無法陪同出席。議會秘書長林來居表示，游的議員資格目前未受影響，即使於6月29日定期會結束前任何一天報到，資格就沒有疑義。
上午簽名報到的議員，包括國、民兩黨及無黨籍共有30席，缺席8人，但後續仍可報到。出席議員對議長游忠鈿尚未報到一事，都表達關切，但談話也侷限於相關法令規定。
國民黨書記長李文斌表示，議長的議員資格如何？這是未知數，等會期結束、還有議長是否會期報到再說，大家都希望議長健康好轉，不作太多假設。民進黨議員陳光軒說，目前副議長可代理執行職務，後續發展會依相關法令和規定辦理，他也不清楚議長現況，但如牽涉到改選，民進黨黨團會採取「一致性」投票。
縣議會上午10時召開定期會籌備會議，仍由副議長陳明朝代理主持，並推鄭碧玉與陳春暖為總質詢排序抽籤，稍後有些議員立即展開排序協商，有的希望聯合質詢強化火力。
上午電話聯絡議長夫人張淑芬，她說自己最近感冒，健康考量，近日應不會陪同議長到議會報到，至於報到時間，她語帶保留。
縣議會秘書長林來居則針對地方制度法第80條提出解釋，指縣市議員連續未出席定期會達二會期者，將解除其職務；然此會期至6月29日結束，因此，目前沒有這方面問題，至於後續報到形式如有疑義，則報請內政部解釋。
(中時)
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