蔡英文處理兩岸問題 陸學者：四大戰略誤判

總統蔡英文。（資料照，陳麒全攝）

總統蔡英文日前提出「新情勢、新問卷、新模式」處理兩岸關係問題，呼籲中方應以新思維面對台海新情勢，共同維持和平穩定，建立結構性的合作關係。中國社會科學院台灣研究所研究員王建民認為，從蔡英文一系列兩岸重要論述觀察，她在處理兩岸問題上出現4個重大戰略誤判。

根據《華夏經緯網》報導，王建民提出蔡英文的4大戰略誤判。

一、誤判中美是戰略對手，不是合作夥伴。就蔡英文看來，中國是美國的敵人與對手，美國會保護台灣，因此極力投靠美國；但事實是，中美是對手，卻也是合作夥伴，美國仍以國家利益為重。台灣永遠不可能自己做主，隨時可能被拋棄，被犧牲。

二、誤判大陸會向蔡英文所謂的民意妥協或轉向。競選期間，蔡英文受訪曾說，只要民進黨勝選，中國就會自動朝她靠過來。蔡英文一直強調民意重要，中國將不得不與有強大民意基礎支援的民進黨打交道。但顯然蔡判斷錯誤。中國不但沒有妥協、沒有向蔡靠攏，反而加大對台的遏制力度。

三、誤將「普世價值」當作處理兩岸關係的行為準則。蔡英文一直將民主、人權置於至高無尚地位，認為是國際共識。企圖以民主與人權建構台灣與西方社會的價值同盟及友好關係，共同對抗中國，顯然是對國際社會現實無知認識的表現。

四、高估台灣的角色與地位。蔡英文曾說以地理位置、戰略地位、自身實力，各方都希望台灣站在他們那邊，台灣是一個有意義的存在的國家。王建民認為蔡英文太高估台灣了，卻不知台灣是他人利用的棋子。

(中時電子報)