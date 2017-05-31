蔡英文處理兩岸問題 陸學者：四大戰略誤判
總統蔡英文日前提出「新情勢、新問卷、新模式」處理兩岸關係問題，呼籲中方應以新思維面對台海新情勢，共同維持和平穩定，建立結構性的合作關係。中國社會科學院台灣研究所研究員王建民認為，從蔡英文一系列兩岸重要論述觀察，她在處理兩岸問題上出現4個重大戰略誤判。
根據《華夏經緯網》報導，王建民提出蔡英文的4大戰略誤判。
一、誤判中美是戰略對手，不是合作夥伴。就蔡英文看來，中國是美國的敵人與對手，美國會保護台灣，因此極力投靠美國；但事實是，中美是對手，卻也是合作夥伴，美國仍以國家利益為重。台灣永遠不可能自己做主，隨時可能被拋棄，被犧牲。
二、誤判大陸會向蔡英文所謂的民意妥協或轉向。競選期間，蔡英文受訪曾說，只要民進黨勝選，中國就會自動朝她靠過來。蔡英文一直強調民意重要，中國將不得不與有強大民意基礎支援的民進黨打交道。但顯然蔡判斷錯誤。中國不但沒有妥協、沒有向蔡靠攏，反而加大對台的遏制力度。
三、誤將「普世價值」當作處理兩岸關係的行為準則。蔡英文一直將民主、人權置於至高無尚地位，認為是國際共識。企圖以民主與人權建構台灣與西方社會的價值同盟及友好關係，共同對抗中國，顯然是對國際社會現實無知認識的表現。
四、高估台灣的角色與地位。蔡英文曾說以地理位置、戰略地位、自身實力，各方都希望台灣站在他們那邊，台灣是一個有意義的存在的國家。王建民認為蔡英文太高估台灣了，卻不知台灣是他人利用的棋子。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。