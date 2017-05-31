君品雲軒吃Buffet 太子龍蝦也快閃
快閃！又是快閃！這年頭什麼都流行「快閃」。繼時尚精品或名牌甜點店與人氣拉麵店之後，現高檔食材也流行來台快閃。
雲朗觀光集團旗下台北君品酒店繼去年領先全台，首度自加拿大引進北美老饕最受的「太子活龍蝦」後，決定今年6月再度引進在館內「雲軒」西餐廳快閃一個月。自6月1日至6月30日午、晚餐時段，每人1580+10% 起，即可品嘗每天自加拿大艾德華王子島，24小時空運急送來台的生猛太子活龍蝦2隻、並可無限享用自助餐台上多款現流海鮮、20餘款季節時蔬、日式生魚片壽司、現榨果汁、精緻巧口甜點等，龍蝦控不要錯過此訊息。
君品酒店雲軒西餐廳在2016年，不計成本引進太子活龍蝦快閃活動，短時間內即締造驚人的銷售數字，僅3個禮拜就達成8000隻的銷量！今年尚未推出就接到許多客人的詢問，因此雲軒在今年更和產地爭取到零時差推出、每天從加拿大空運直送來台，讓客人不必大老遠飛到產地，就可享用到與當地同步的新鮮美味。
來自加拿大艾德華王子島的「太子活龍蝦」，是加拿大政府規定僅可在6月進行捕撈，產量更為稀少矜貴，光是提供給北美區的老饕就足以完售。加拿大太子活龍蝦，可以比喻為龍蝦界的小犢牛，因在未換殼前就進行捕撈，重量僅300公克，整體保有細嫩的肉質，不同於一般成年龍蝦的紮實口感。雲軒西餐廳主廚王輔立為保留龍蝦最原始的鮮美，以蔬菜高湯將龍蝦水煮，鎖住肉質的鮮甜與維持細緻口感，絕對是今夏不容錯過的限定鮮美體驗。
(工商)
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