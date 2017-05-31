「台中食安篇APP」只花63萬 贏千萬獎金
創意化為食安效益！台中市府法制局設計「樂活台中食安篇APP」，這個好用的APP只花了63萬元就完成，以簡單的紅綠燈概念，不但讓消費者可清楚了解餐廳的服務品質與環境，也讓台中市的食安提升為智慧治理，衛福部食安拔尖計畫更是給予1千萬元獎金的高度肯定，今年獲得2017年國家發展委員會第9屆「政府服務品質獎」，這也是政府機關推動民眾服務品質的最高榮譽。
由台中市政府法制局為讓消費者獲得充足資訊，掌握餐廳服務品質，推出「樂活台中食安篇APP」，一年半以來廣受各界好評，成為「當科技遇上食安」的台灣代表作。
法制局指出，主任消保官康馨壬一年半前提出食安APP的構想，讓台中市民可清楚瞭解台中的中大型餐廳，無論是食材、消防還是建築物，有哪些是安全的？再作為是否前往消費的選擇。
法制局長陳朝建對康馨壬肯定提出的構想，最重要的經費問題還沒有著落，但以強化台中市食安前提下，立即允諾解決經費問題。
隨後，行政院食品安全辦公室建議衛福部，台中市政府法制局「樂活台中食安篇APP」應作為「當科技遇上食安」的台灣代表作。去年暑假，該APP以「食安推進器」的名稱，在台北世貿對海內外的唯一主場秀擔綱演出，獲得各界矚目與肯定。
國家發展委員會得知台中有這項「食安推進器」的治理利器後，雖然台中市政府尚未參加2017年政府服務品質獎，決定主動邀請市府法制局進一步行銷，例如免費提供給安養機構、幼兒園及安親班等不同領域，成為推動樂齡城市的一項利器，加進了公民監督的力量，也更促使業者從他律轉為自律，減低政府的管理成本。
不僅如此，「食安推進器」也走向海外，先後獲得日本、德國等國家肯定，甚至德國青年公務員協會也前來台中考察取經。
由於該APP表現優異，端午節前夕獲得2017年國家發展委員會第9屆政府服務品質獎的肯定。法制局陳局長表示，這是政府機關推動民眾服務品質的最高榮譽，參獎對象包括行政院暨所屬各級機關、直轄市、縣（市）政府暨所屬各級機關，「食安推進器」幾乎零缺失，國家發展委員會評審委員給分也創下歷史新高。
(中時)
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範