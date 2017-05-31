「台中食安篇APP」只花63萬 贏千萬獎金

台中市府「樂活台中食安篇APP」消費者利器 ，再獲中央大獎肯定。（圖／台中市府提供）

台中市府法制局長陳朝建表示，得獎的榮耀，背後有很多幕後英雄，尤其是法制局團隊提供專業協助，讓這項APP成功運作。（盧金足攝）

台中市府法制局主任消保官康馨壬一年半前提出食安APP的構想，讓創意擴大為食安把關效益。（盧金足攝）

創意化為食安效益！台中市府法制局設計「樂活台中食安篇APP」，這個好用的APP只花了63萬元就完成，以簡單的紅綠燈概念，不但讓消費者可清楚了解餐廳的服務品質與環境，也讓台中市的食安提升為智慧治理，衛福部食安拔尖計畫更是給予1千萬元獎金的高度肯定，今年獲得2017年國家發展委員會第9屆「政府服務品質獎」，這也是政府機關推動民眾服務品質的最高榮譽。

由台中市政府法制局為讓消費者獲得充足資訊，掌握餐廳服務品質，推出「樂活台中食安篇APP」，一年半以來廣受各界好評，成為「當科技遇上食安」的台灣代表作。

法制局指出，主任消保官康馨壬一年半前提出食安APP的構想，讓台中市民可清楚瞭解台中的中大型餐廳，無論是食材、消防還是建築物，有哪些是安全的？再作為是否前往消費的選擇。

法制局長陳朝建對康馨壬肯定提出的構想，最重要的經費問題還沒有著落，但以強化台中市食安前提下，立即允諾解決經費問題。

隨後，行政院食品安全辦公室建議衛福部，台中市政府法制局「樂活台中食安篇APP」應作為「當科技遇上食安」的台灣代表作。去年暑假，該APP以「食安推進器」的名稱，在台北世貿對海內外的唯一主場秀擔綱演出，獲得各界矚目與肯定。

國家發展委員會得知台中有這項「食安推進器」的治理利器後，雖然台中市政府尚未參加2017年政府服務品質獎，決定主動邀請市府法制局進一步行銷，例如免費提供給安養機構、幼兒園及安親班等不同領域，成為推動樂齡城市的一項利器，加進了公民監督的力量，也更促使業者從他律轉為自律，減低政府的管理成本。

不僅如此，「食安推進器」也走向海外，先後獲得日本、德國等國家肯定，甚至德國青年公務員協會也前來台中考察取經。

由於該APP表現優異，端午節前夕獲得2017年國家發展委員會第9屆政府服務品質獎的肯定。法制局陳局長表示，這是政府機關推動民眾服務品質的最高榮譽，參獎對象包括行政院暨所屬各級機關、直轄市、縣（市）政府暨所屬各級機關，「食安推進器」幾乎零缺失，國家發展委員會評審委員給分也創下歷史新高。

(中時)