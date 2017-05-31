鄭爽爸25字回應收2900 挨批吃相難看
大陸女星鄭爽因為氣質出眾，加上演了《微微一笑很傾城》後人氣暴漲，但人紅是非多，不少網友隨之「黑」鄭爽，她也突然開始用微博小號展現原始個性，大喇喇地行為舉止說是「放飛自我」，而鄭爽父親說是要維護女兒，沒想到最近卻被指利用回應網友提問賺錢，被指是「消費女兒、吃相難看」！
鄭爽本是大陸新生代女神之一，不過她自從被拍到抽菸、和胡彥斌的戀情等事爆發後，她宛如變了個人，尤其在微博小號發的文更讓人不敢恭維，除了坦承自己「窮瘋了」，還將SB（傻B）、打飛機、豔照等字眼全用上，嚇壞不少人。
只是鄭爽過去老是無端遭黑，鄭爽的父親也不時會站在第一線替女兒維護，不過日前就有網友在網上提問「抹黑欺淩嘲笑爽和爽的粉絲，爽爸有何回應？」他則寫道「沒有惡人就顯不出好人，多行不義必自斃！這就是惡人的下場！」被揶揄扣掉標點符號，就是25字，但鄭爽爸收費666人民幣(約2900台幣)，被說這吃相太難看，也有人認為爽爸藉著女兒的新聞來靠回應賺錢很不合理，網友直呼「維護女兒應該是無價，怎會收錢？」讓鄭家人意外又登上新聞。
(中時電子報)
關鍵字：鄭爽
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