鄭爽爸25字回應收2900 挨批吃相難看

鄭爽應該是前途看好的女星，但近來她選擇「放飛自我」。（圖／達志影像）

鄭爽爸回答一個問題得收666人民幣，讓不少網友看不下去，但喜歡付錢提問的人還是不少。（圖／翻攝微博）

大陸女星鄭爽因為氣質出眾，加上演了《微微一笑很傾城》後人氣暴漲，但人紅是非多，不少網友隨之「黑」鄭爽，她也突然開始用微博小號展現原始個性，大喇喇地行為舉止說是「放飛自我」，而鄭爽父親說是要維護女兒，沒想到最近卻被指利用回應網友提問賺錢，被指是「消費女兒、吃相難看」！

鄭爽本是大陸新生代女神之一，不過她自從被拍到抽菸、和胡彥斌的戀情等事爆發後，她宛如變了個人，尤其在微博小號發的文更讓人不敢恭維，除了坦承自己「窮瘋了」，還將SB（傻B）、打飛機、豔照等字眼全用上，嚇壞不少人。

只是鄭爽過去老是無端遭黑，鄭爽的父親也不時會站在第一線替女兒維護，不過日前就有網友在網上提問「抹黑欺淩嘲笑爽和爽的粉絲，爽爸有何回應？」他則寫道「沒有惡人就顯不出好人，多行不義必自斃！這就是惡人的下場！」被揶揄扣掉標點符號，就是25字，但鄭爽爸收費666人民幣(約2900台幣)，被說這吃相太難看，也有人認為爽爸藉著女兒的新聞來靠回應賺錢很不合理，網友直呼「維護女兒應該是無價，怎會收錢？」讓鄭家人意外又登上新聞。

(中時電子報)