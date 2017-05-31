不玩緩兵之計 宜縣府明強制進場拆違規農舍

位於宜蘭縣礁溪鄉的違規大農舍，因屋主並未在期限內自行拆除，縣府明日將進場強制拆除。（胡健森攝）

宜蘭縣政府原訂在5月15日強制拆除的礁溪鄉嚴重違規農舍，因屋主向縣府申請自拆，縣府同意延緩半個月時間讓屋主自拆，但今天是最後期限，這棟違規農舍依舊原封不動，縣府表示，明（6月1日）上午大型機具就會進場執行強制拆除。

宜蘭縣政府整頓違規農舍，鎖定3棟嚴重違規農舍為強制拆除對象，列為首位的礁溪鄉違規農舍因申請自拆，並簽立切結書，縣府遂同意延至今（5月31日）日為最後期限，但今天上午縣府建設處人員前往現勘，發現整棟違建大農舍依舊完好如初，毫無自拆的跡象。

縣府建設處長林國民表示，明天上午9點大型機具就會進場就位，縣府人員將會在現場做簡短的說明後，立即動手強制拆除。

宜蘭縣代理縣長吳澤成表示，對於嚴重違規的農舍，縣府的立場是該拆就拆，但最終目的在於能順利拆除，而不在於由誰動手拆，民眾願意自拆當然最好，但希望不是緩兵之計，只要民眾申請自拆卻沒拆，就由縣府動手直接拆除，並且將依照規定向屋主收取相關拆除費用；吳澤成並說，不需要去計較給屋主多了1個星期的時間（扣除強拆所需時間），這沒有太大意義，最終的結果（拆除）才是重點。

(中時)