台中鬧血荒 沙鹿光田號召捐血
端午連假結束，台中捐血中心血庫存量也告急！光田綜合醫院將於明（1）日與台中捐血中心在沙鹿院區大門口舉辦捐血活動，號召熱血民眾一同做個快樂的捐血人！台中捐血中心指出，每逢連假尾聲就是血庫告急的時刻，因為民眾多數出遊，加上近來天氣變化大，感冒、身體不適的民眾比較多，種種原因讓血庫缺血，盼有更多捐血人挽袖捐熱血。
目前台中捐血中心血庫O型血存量偏低，捐血中心指出，連續假期、氣候變化及期末考、寒暑假都是血庫最容易缺血的時間，因為連假民眾多出門遊玩，不會捐血；天氣變化容易感冒、身體不適，也不能捐血；期末考時間則是學生族群容易熬夜的時間，不適合捐血；寒暑假學子也都出遊，校園捐血活動暫停，血庫存量易偏低。
光田綜合醫院指出，近來正是血庫缺血時間，期盼有更多人響應，民眾只要年滿17至65歲，女性45公斤以上、男性50公斤以上，睡眠充足、身體健康、勿空腹，近一周時間內也都沒有打針、服藥或感冒不適者，可攜帶有照片及身分證字號的證件，明日上午9時到下午4時前往沙鹿院區捐血。
(中時)
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