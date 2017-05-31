Janet把禁忌甩一邊 挺4月孕肚當快樂媽

Janet挺肚拍雜誌。（《媽媽寶寶》雜誌提供）

開心的準媽媽。（《媽媽寶寶》雜誌提供）

Janet。（《媽媽寶寶》雜誌提供）

Janet和老公George結婚2年，目前懷孕4個多月，日前她挺孕肚拍《媽媽寶寶》雜誌，她表示除了懷孕初期容易疲勞，並沒有太多不舒適感，但食欲變化很大，她懷孕前兩個月食量暴增，可以一餐吃掉兩個便當和1.5個大pizza，還好到了中期，食量恢復正常，她卻變得特別偏好清淡口味，不過正餐與正餐間還是會準備堅果、水果或沙拉滿足嘴饞食慾。

對於懷孕禁忌，Janet表示這是她懷孕初期唯一的小困擾，因為聽說過的孕婦忌口食物，每個國家都不太一樣，讓她後來決定只傾聽自己的身體，「我覺得聽自己身體的聲音很重要，想吃什麼就去吃，想爬山就爬山。」

行動派的Janet想休息就休息、想運動就馬上行動，因此從不擔心孕期是否會有體重失控的狀況，「喔～我之前的腹肌多漂亮啊，但當然是肚子裡的baby重要啊，我正在孕育一個human being呢！」不過她也不忘克制，「如果一直想吃炸雞，那可能要阻止一下了。」

她也透露當初得知懷孕後，夫妻倆只有「慌」字可以形容，因為懷孕前，2人可以因為工作與居住地不同而分隔兩地，並透過每次的旅遊相聚，但有了孩子後，現在他們還沒決定究竟要在美國、英國或是台灣生下孩子，並共同育兒，「每天的想法都有改變，在台灣時，覺得台灣不錯啊，很方便，在美國時，覺得有很多酪梨可以吃，因為我懷孕後很愛吃酪梨。」

(中時)