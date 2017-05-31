同婚釋憲 雲縣副議長建議對大法官提起彈劾
有關民法是否應保障同性婚姻之權，大法官748解釋文引起社會爭議，雲林縣議會副議長蘇俊豪建議以縣議會之名行文陳情監察院，對通過大法官748解釋文的十四位大法官包含司法院長許宗力一併彈劾。
蘇俊豪今天上午在雲林縣議會總質詢指出，民法並無違憲，違憲的是大法官自己，十四名通過748解釋文的大法官當受彈劾以振法紀，維護憲法體制與精神。
蘇俊豪說，之前歷屆大法官，包括林洋港、翁岳生、吳庚、劉鐵錚、施啟揚、賴英照等大法官提及一夫一妻或一男一女之解釋文（242號、362號、365號、552號、554號、647號）相違背，甚至扭曲，以致748解釋文非但沒平息社會爭議，還造成社會更大爭議，將引發家庭倫理與社會秩序盤。
蘇俊豪表示，十四名大法官有違憲法78條賦予統一解釋憲法、法令、命令之責，為「失職」事實。
他強調，十四名大法官干預立法權、干涉行政權，不僅要求有關機關應本於解釋文公布之日起兩年內，依解釋文旨意完成相關法律之修正，也在解釋文中指揮行政機關不必根據立法機關所修正或制定之法令而行政。
蘇俊豪質詢李進勇是否願以上帝之名，以台灣長治久安之名，以雲林縣安居樂業之名，支持陳情監察院彈劾十四位大法官？李進勇未明確表態。
(中時)
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