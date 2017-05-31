NBA》名教頭范岡迪預測勇士5場奪冠

活塞教練史坦范岡迪的弟弟杰夫范岡迪預測勇士4比1擊敗騎士封王。(美聯社資料照)

根據《舊金山紀事報》指出，前火箭隊總教練杰夫范岡迪預測，勇士只需5場比賽就能結束總冠軍系列賽，騎士阻攔不了金州大軍的奪冠步伐。

勇士與騎士連續3季在總決賽碰頭，雙方各摘下一座總冠軍，但本季勇士在獲得杜蘭特加盟後戰力更加兇悍，即便騎士在季後賽拿到12勝1敗，也比不上12連勝的勇士。

范岡迪表示，兩隊都在季後賽有出色表現，原本希望總冠軍系列賽能看到激烈的爭奪戰，但如今看來似乎沒有什麼懸念，勇士會在打完前4場比賽取得3比1聽牌優勢，然後回到主場封王。

范岡迪進一步解釋，「我在NBA打滾那麼多年，也看過無數場次的比賽，並非不尊敬騎士，事實上這就是最佳球隊與第二名球隊的差距，並且以勇士目前的陣容來看，如果沒有太大變化，他們將可連續8-10次闖進總決賽。」

(中時電子報)