假日友善狗狗公車 延長試辦至明年1月底

今年初至5月30日，大都會客運0東路線與台北客運604路線，逢例假日各配合3班次行駛「友善狗狗公車」，行經迎風狗運動公園及華山狗活動區。北市公運處今表示，將延長試辦至明年1月底。

截至5月21日，友善狗狗公車服務86犬隻，1萬8996人次。因此，經評估試辦期間執行成效、運量，已與業者協調以原班次時間延長試辦至明年1月底。

另外，北市動物保護處預計今年6月中旬至下旬，啟用潭美毛寶貝快樂公園（內湖）及萬興狗活動區（木柵），公運處也已請行經之聯營公車業者研議配合營駛假日友善狗狗公車。

(中時)