惡狼姦殺女童逃21年 更二審判無期徒刑
發生在27年前的台北市成德國小陳姓女童遭姦殺命案，當時因採集精液檢體缺乏比對對象而成懸案，直到案發21年後因碰碰車攤商蔡榮樹犯下另起性侵案被捕，經DNA再次比對後才宣告破案，高院更二審今將蔡男依性侵殺人罪判無期徒刑。全案可上訴。
判決指出，56歲已婚的蔡榮樹在1990年5月7日混在幫小孩送便當的家長行列中闖進成德國小，他見被害女童獨自走在活動中心走廊，便上前佯裝老師，要求女童幫忙到頂樓搬東西，隨後在樓梯間用膠帶纏住她的眼睛、嘴巴及雙手加以性侵，女童因掙扎遭蔡男悶死。
檢警據報後立刻採集檢體比對刑事局建檔的DNA資料庫，但卻遲遲無法找出凶嫌，直到2011年4月，蔡男在高雄旗津擺攤經營碰碰車時，性侵一名18歲智障障礙女子被逮，警方採集他的DNA檢體送回刑事局比對，才偵破這起21年未破的女童遭姦殺案。
蔡榮樹被逮後，指控哥哥蔡榮源也參與姦殺女童，檢方將兄弟2人起訴，但因蔡榮樹的指控前後不一，現場血跡、檢體跡證不符，胞兄蔡榮源被判處無罪確定。蔡榮樹部分，歷審都將他判處無期徒刑，最高法院認為追溯時效有待釐清，2度發回高院更審。
高院更二審認定，舊法性侵殺人罪時效為20年，但因檢方偵查時效中斷，蔡榮樹仍須遭刑事究責，將他判處無徒刑期；他另涉性侵智障女子部分，高雄高分院將他判處8年6月徒刑。
(中時)
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