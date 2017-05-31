淡水清水祖師繞境 陣頭口角釀鬥毆

警方出動快打部隊到場制止滋事民眾。（譚宇哲翻攝）

淡水清水巖清水祖師繞境活動昨、今舉行，昨晚率先登場的「暗訪」卻發生流血衝突，參加繞境的陣頭因為誤認遭其他陣頭成員混入，導致口角引發推擠鬥毆，造成3人收到輕傷，警方出動20多名警力到場制止，並逮捕8人，依聚眾鬥毆罪及社秩法函送偵辦。

警方調查，昨晚9時許天色昏暗，引起衝突的陣頭有少數成員衣服顏色不一致，遭成員誤會為是別的陣頭成員混入，雙方引起口角並爆發衝突鬥毆，其中22歲李姓男子情緒激動，作勢要攻擊，警方以防護型噴霧器使其失去抵抗力，將其制服，並從李男手上起獲一把全長14公分的折疊短刀。

警方表示，事發當下在中山北路與北新路口交通管制的員警，第一時間發現陣頭有糾紛，立即衝上前制止並呼叫快打警力到場，不到1分鐘，20多名警力迅速到場控制場面，隔開滋事雙方，未讓鬥毆衝突擴大。

警方表示，衝突共造成3人受到輕傷，經送醫後已無大礙，全案將現場滋事鬥毆及助勢8人，依聚眾鬥毆罪及社秩法函送偵辦，另李男攜帶具有殺傷力的折疊短刀，也將依社會秩序維護法第63條函請裁處。

(中時)