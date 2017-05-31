知名航空公司SOP不及格 吳淡如：同情公司員工
知名作家兼主持人吳淡如，為攻讀EMBA課程常頻繁往返兩岸，曾被滯留上海浦東機場9個半小時，讓她大嘆淪為人球，原本預計今天將從東京旅行返台，竟再度遭遇航空公司因事故延遲，而且沒有完整配套措施處理，讓她在臉書痛批「顧客權益在哪裡」。
吳淡如透露早上五點出門趕往機場，未料搭乘的知名航空班機疑似被鳥撞到引擎，結果班機一延誤就是五個小時，接著宣布中午要起飛，卻是把旅客全框進機場內關著，但時間快到時又改為兩點才飛，而且語氣還相當不肯定，這讓她大嘆「此公司勞工權益值得大家臥街爭取，但是請問客戶權益呢」?似乎直接暗示哪家航空公司出的包。
對於該公司處理緊急事故，SOP程序讓吳淡如大嘆不及格，甚至不諱言飛安自然不被外界肯定，此外更感嘆「我也很同情此公司的員工」，看來對這次航空公司的處理步驟不甚滿意。
(中時電子報)
關鍵字：吳淡如
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