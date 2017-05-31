德總理稱美不可靠 高碩泰跳針「台美共享價值」

德國總理梅克爾日前參加完北大西洋公約組織（NATO）後表示，歐洲不能再倚靠這些過去的盟友，必須自立自強，「掌握自己的命運」，暗示英國與美國不可靠。但駐美代表高碩泰上午備詢時仍強調，台美仍可基於共享價值，引發國民黨立委批評。

國民黨立委江啟臣引述美媒NBC日前稱，美國因北韓問題，需要中國協助而延宕（hold back）對台軍售，但他認為「hold back」是退縮不做，並詢問高碩泰，「連德國總統都說美國靠不住，我們又不如何倚靠美國？」

不過，高碩泰從頭到尾仍不斷重申，台美「基於共享價值」，而各國也會基於「國家利益」考量。

江啟臣追問，在美國總統川普眼裡，台灣對美國國家利益為何？高說，台灣多元開放的意涵及價值，在區域扮演穩定性的角色。

江啟臣批評，如果台美是以價值結盟，為何總統蔡英文日前還有美方信守承諾軍售？高說，總統是希望目前若干不確定因素，延續創造更大的可預測性。

但江啟臣仍砲轟，蔡政府這一年來仍是「虛而不實」的對美關係，對南海、北韓等議題都沒有掌握；並提醒，恐怕是「價值重於價格」。

(旺報)