特赦扁議題 柯P：要把事情做個結束

台北市長柯文哲29日出席前總統陳水扁民間醫療小組會議，醫療小組希望柯文哲能再次出來呼籲蔡英文總統特赦扁，外傳柯允諾會找個時間點講這件事。柯文哲今天出席公開活動後受訪表示，特赦不是完全沒有處理、沒有配套，重要的是把事情做一個結束，這才是重點。被追問是否贊成特赦阿扁時，柯說，特赦只是一個名詞，不是喊1、2、3就特赦，他強調對整個事件還是要有解釋及總結。

柯上午出席大安區行動市政會議後接受媒體採訪，被問及該場會議，柯文哲說，成員有各自的想法，他認為雖然有時候在政治上，不處理也是處理事情的一種方法，但就他個人經驗，還是主張盡量能處理就處理，面對問題是解決問題的第一步，有時候常常是不解決問題，就被問題解決。

柯文哲指出，不處理雖然是處理的一種方式，但不是個好方法，例如兩岸僵住也不是好方法，阿扁問題僵住也不是辦法，該處理還是要處理。但該怎麼處理？他說，以前講過1981年6月27日中共第11屆六中全會《關於建國以來黨的若干歷史問題的決議》文章，這篇很有啟發性，對過去歷史要作一個總節、定調，讓國家繼續往前走，這是一個還不錯的經驗，他主張把事情做總結，至於要怎麼做，他不會講太多，這就是總統自己要去思考的。

是否會呼籲蔡英文特赦陳水扁？柯文哲表示，特赦也不是完全沒有處理及配套，重要的是把事情做一個結束，這才是重點。他還說，特赦只是一個名詞，不是喊1、2、3就特赦，對整個事件還是要有解釋及總結，總結就是把問題解決掉，把問題做一個結束。

柯文哲說，他曾開玩笑說，大陸方面可以處理毛澤東的問題，台灣作為民主自由的社會，沒道理沒辦法處理阿扁的問題。至於陳水扁寫信給中監的內容，柯說他有copy版，但沒時間看，且阿扁的字太草了，讀老半天不想讀了。

該會議是否有共識？柯文哲重申，他的態度很清楚，還是把問題做結束，讓國家繼續往前走，不要花太多力氣內耗。

(中時)