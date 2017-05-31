推動台美國防授權法案 高碩泰不知跟誰對口
美國國會去年通過「國防授權法案」，多位國民黨立委上午詢問其落實情況，駐美代表高碩泰竟說，「不曉得跟誰對口」，但他隨後強調，主要是美政策官員尚未到位，無法從事這方面討論。
美聯社今日稱，美國總統川普大方的將自己的手機號碼交給他國元首，要他們「有事就打這支電話」。對此，國民黨立委呂玉玲詢問，我方是否有無川普的私人電話？
高碩泰避答，僅強調，台美高層有多元溝通管道，他認為國家遠首間的互動都有一定標準作業程序。
對於去年通過的「國防授權法案」落實情況，高竟說，「不曉得跟誰對口」，但他隨後強調，主要是美政策官員尚未到位，無法從事這方面討論。
呂玉玲詢問，目前總統蔡英文7月出訪友邦規劃情況？外交部政務次長章文樑證實，目前規劃去南太平洋國家，總統赴邦交國訪問，對於雙邊邦交都有幫助，因為總統前2次是去拉美國家，因此這次選定南太國家是好的安排。
(旺報)
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