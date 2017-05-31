10天連搶2老嫗 惡街友遭檢警預防性羈押

鄒姓街友專挑老弱行搶，遭檢警預防性羈押。(曹婷婷翻攝)

檢警根據監視器畫面逮到鄒嫌。(曹婷婷翻攝)

台南市一名55歲鄒姓街友10天內專挑轄內老人下手行搶，87歲謝姓老嫗遭搶走1550元後，哀求「錢拿走沒關係，但皮包還我」，搶匪置之不理，老嫗報警後，警方調閱路口監視器清查逮到人，鄒男一概否認，檢警針對鄒嫌專挑老弱民眾下手，罕見向法官聲請預防性羈押獲准。

警方指出，有竊盜、搶奪等前科的鄒姓男子，平常露宿在東豐路地下道，因為沒錢，17日上午騎著偷來的腳踏車行經北區開元路，見70歲賈姓老婦步行巷內，動手行搶老婦皮包，得手1500元後逃逸。

10天後，鄒嫌再度在北區佑民街與忠義路口，見87歲謝姓老婦獨自行走，又下手行搶，得手1550元，老婦當場哀求，因皮包內有家人聯絡電話字條，可否將字條還她？沒想到，鄒男置若罔聞，故意拿出字條看了看，接著就離去。

警方調閱路口監視器清查，逮到鄒男，但鄒男矢口否認犯行，警方出示監視畫面戳破謊言，鄒竟睜眼說瞎話，抵死不認。警方考量，鄒嫌專挑老弱婦孺行搶，非常惡質，檢警昨天依搶奪罪嫌向法官聲請預防性羈押獲准，杜絕鄒嫌繼續危害地方。

(中時)