10天連搶2老嫗 惡街友遭檢警預防性羈押
台南市一名55歲鄒姓街友10天內專挑轄內老人下手行搶，87歲謝姓老嫗遭搶走1550元後，哀求「錢拿走沒關係，但皮包還我」，搶匪置之不理，老嫗報警後，警方調閱路口監視器清查逮到人，鄒男一概否認，檢警針對鄒嫌專挑老弱民眾下手，罕見向法官聲請預防性羈押獲准。
警方指出，有竊盜、搶奪等前科的鄒姓男子，平常露宿在東豐路地下道，因為沒錢，17日上午騎著偷來的腳踏車行經北區開元路，見70歲賈姓老婦步行巷內，動手行搶老婦皮包，得手1500元後逃逸。
10天後，鄒嫌再度在北區佑民街與忠義路口，見87歲謝姓老婦獨自行走，又下手行搶，得手1550元，老婦當場哀求，因皮包內有家人聯絡電話字條，可否將字條還她？沒想到，鄒男置若罔聞，故意拿出字條看了看，接著就離去。
警方調閱路口監視器清查，逮到鄒男，但鄒男矢口否認犯行，警方出示監視畫面戳破謊言，鄒竟睜眼說瞎話，抵死不認。警方考量，鄒嫌專挑老弱婦孺行搶，非常惡質，檢警昨天依搶奪罪嫌向法官聲請預防性羈押獲准，杜絕鄒嫌繼續危害地方。
(中時)
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