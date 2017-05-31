洪吳交接駁火 今國民黨中常會停開
國民黨主席交接事宜陷入僵局，每週三例行的中常會，今（31日）停開一次。文傳會副主委胡文琦表示希望雙方「冷靜思考、事緩則圓」；立院黨團總召廖國棟則說，盼洪秀柱大局為重，「身段漂亮」辦移交。
中央社報導，胡文琦上午在國民黨記者會說，因為剛選完，各方陣營情緒亢奮、緊繃，事緩則圓，中常會停開，希望爭取時間，讓雙方冷靜下來，針對未來發展討論出雙方接受並妥協的方式。胡文琦也表示，為黨的團結與和諧，且兼顧黨務發展，黨主席洪秀柱願意提前交棒。
而廖國棟上午接受聯合報採訪時表示，他個人沒接到國民黨行管會通知停開，但有其他中常委告知要停會，也在群組平台發出通知。
對於停會決定，廖國棟非常不以為然，擔心會讓（交接）進度有所延遲。他說，如果爭議只是中常委或中央委員的提名權，前後任主席可以透過協商機制來化解，「因為時間不站在我們這邊」。
依據國民黨去年底公告黨內選舉作業期程，黨主席必須於6月14日完成新任中央委員候選人提名，7月8日由黨代表投票產生中央委員，7月29日改選中常委。
中央委員與中常委選舉攸關中常會權力改組，中央委員的提名權成為吳敦義陣營與洪秀柱陣營角力戰場。挺吳中常委說，吳敦義不會贏者全拿，會尊重洪秀柱；洪秀柱陣營則喊話呼籲吳敦義陣營不能趕盡殺絕。
因為雙方陣營對中央委員提名權各有堅持，喬不定的情況下，就有中常委喊出回歸黨章、選舉辦法規定，打算在中常會提案。
(中時電子報)
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