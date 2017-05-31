被市府芭比纏上？柯P：沒有互動密切

《周刊王》今天報導有「芭比主任」之稱的台北市新興國中會計室主任汪芊伶，與台北市長柯文哲互加Line並向柯傾訴委屈，獲得柯的安慰。對此，柯文哲今天表示，兩人沒有互動密切，他沒什麼時間看Line，好幾個月才看一次。

汪芊伶熱愛芭比妝扮，時常全身粉紅登場，吸引民眾目光。柯文哲上午出席大安區行動市政會議後接受媒體採訪時說，社會裡會有各式各樣的人，多元開放是我們的價值，鼓勵她要好好做事，沒什麼特別用意。

柯文哲說，有時還是會造成大家困擾，但系統裡該怎麼處理就怎麼做，雖旁人覺得怪怪的，但多元開放是價值，不過自由以不妨礙他人自由為範圍。

汪芊伶則說，柯文哲帶給她許多正面能量，她敬佩柯並視其為偶像，兩人沒有常聊Line，不過因為她考慮參選中山大同區台北市議員，希望跟柯文哲切磋琢磨為民服務及施政內容。

她稱自己擔任公職約13年，希望帶給中山區新氣象，不過還是會評估願為民服務的心是否大於因辭公職而失去終身俸的私利。

汪芊伶並提到，不知道「七千年狐狸精」稱號怎麼來的，但沒關係，她以正向能量面對，她還說柯文哲曾向她說過，「活得好好的，就是對敵人最大的報復」、「心存善念，盡力而為」，這兩句話打動她的心。

(中時)