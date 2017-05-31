稻農腳骨折掛心秧苗 採石膏巡田水險爛腳
台中72歲陳男日前在家跌倒，右腳腓骨遠端輕微骨折，他到童綜合醫院治療，打上石膏就返家休養，一個月後返院拆石膏，患者頻頻抱怨腳很癢，醫護發現陳的石膏內潮溼又發霉，還散發陣陣異味，雖然骨折痊癒，卻造成皮膚濕疹，經給予藥膏治療一周才完全康復。
童綜合醫院骨科醫師鄭宇傑表示，這名患者認為打上石膏後就可以完全保護腳部，所以把石膏當鞋穿，他擔心田裡剛插好的秧苗缺水，直接踩著石膏腳到田裡「巡田水」，爛泥、污水滲透，導致石膏內發霉又發臭，還引發皮膚炎。
鄭宇傑指出，很多民眾都誤以為石膏很堅固而且防水，下肢打上石膏後就當成鞋子來穿，他曾遇過有患者才剛打上石膏，步出診間幾分鐘，就因為不使用輔助拐杖，直接踏地走路而踩裂石膏，只好又折返回診間向醫護求助。
鄭宇傑表示， 打石膏目的是固定患處，在骨折痊癒期間提供支持，以及斷骨復位後的保護作用，並讓骨骼和附近的軟組織慢慢癒合重生，也提供預防及矯正畸形的作用。
打上石膏後並非萬無一失，鄭宇傑醫師呼籲，踩「石膏腳」步行時，可使用助行器、輔助拐杖，避免直接接觸地面，並須保持乾燥。若發現打上石膏的患部指端出現發紫、蒼白、發麻、剌痛、 冰冷等，或者石膏內皮膚傷口發炎，出現異味、腫脹、疼痛、灼熱感，應立即就醫。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。