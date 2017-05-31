稻農腳骨折掛心秧苗 採石膏巡田水險爛腳

童綜合醫院骨科醫師鄭宇傑告知患者打石膏應注意事項。（患者非當事人）

骨科醫師鄭宇傑指導患者，打石膏需使用輔具步行。（患者非當事人）

台中72歲陳男日前在家跌倒，右腳腓骨遠端輕微骨折，他到童綜合醫院治療，打上石膏就返家休養，一個月後返院拆石膏，患者頻頻抱怨腳很癢，醫護發現陳的石膏內潮溼又發霉，還散發陣陣異味，雖然骨折痊癒，卻造成皮膚濕疹，經給予藥膏治療一周才完全康復。

童綜合醫院骨科醫師鄭宇傑表示，這名患者認為打上石膏後就可以完全保護腳部，所以把石膏當鞋穿，他擔心田裡剛插好的秧苗缺水，直接踩著石膏腳到田裡「巡田水」，爛泥、污水滲透，導致石膏內發霉又發臭，還引發皮膚炎。

鄭宇傑指出，很多民眾都誤以為石膏很堅固而且防水，下肢打上石膏後就當成鞋子來穿，他曾遇過有患者才剛打上石膏，步出診間幾分鐘，就因為不使用輔助拐杖，直接踏地走路而踩裂石膏，只好又折返回診間向醫護求助。

鄭宇傑表示， 打石膏目的是固定患處，在骨折痊癒期間提供支持，以及斷骨復位後的保護作用，並讓骨骼和附近的軟組織慢慢癒合重生，也提供預防及矯正畸形的作用。

打上石膏後並非萬無一失，鄭宇傑醫師呼籲，踩「石膏腳」步行時，可使用助行器、輔助拐杖，避免直接接觸地面，並須保持乾燥。若發現打上石膏的患部指端出現發紫、蒼白、發麻、剌痛、 冰冷等，或者石膏內皮膚傷口發炎，出現異味、腫脹、疼痛、灼熱感，應立即就醫。

(中時)