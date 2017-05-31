和桐化學廠外洩煤油汙染後勁溪 遭重罰600萬

環保局持續搶救後勁溪。（環保局提供）

高雄市仁武區和桐化學公司5月30日上午8時30分正烷烴製程煤油貯槽液位計故障，該公司竟將防溢堤雨水排放口打開，致使煤油溢出流入後勁溪，而該公司明知為化學工廠，卻未備妥如攔油索、吸油棉等相關應變器材，環保局依水污染防治法第28條規定，重罰600萬元。

和桐化學公司原傳出洩漏約50噸煤油至後勁溪，後查明更正為約5噸，環保局接獲通報後，立即派員進廠瞭解並進行相關緊急措施，卻發現該公司都無攔油索等防汙設備，立即派員在後勁溪河段設置4道攔油索，並動員後勁溪河川巡守隊來協助回報沿線情形，一旦發現油污，立即通報，掌握汙染範圍是否有擴大。

經過15小時搶救，至5月30日晚間23時，回收吸油棉的量約為370公斤。

環保局表示，依水污染防治法第28條規定「事業或污水下水道系統設置之輸送或貯存設備，有疏漏污染物或廢（污）水至水體之虞者，應採取維護及防範措施」，違反該法規定，處以新臺幣1萬元以上600萬元以下罰鍰。

環保局說，該公司雖有設置防溢堤，但卻將防溢堤雨水逕流排放口閘閥常開，且該公司在工廠內又無設置攔油索及吸油棉，顯無「維護及防範措施」之作為，最終導致本應圍阻於防溢堤內的煤油隨雨水流入至後勁溪，決定依法重罰新臺幣600萬元。

除汙作業今天仍持續進行，並督促和桐化學公司持續進行油汙清理，並對後勁溪汙染監測工作。

(中時)